عاصفة مدارية ”تهدد الأرواح” تتجه نحو ولاية فلوريدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:28 مساءً - قال خبراء أرصاد جوية إن من المتوقع أن تتسبب العاصفة المدارية ديبي في هطول أمطار وارتفاع الأمواج خلال عبورها لمياه خليج المكسيك، اليوم الأحد، واتجاهها شمالا على طول ساحل ولاية فلوريدا الأميركية قبل أن تبلغ اليابسة بدرجة إعصار "يهدد الأرواح" غدا الاثنين.

وقال جيمي روم، نائب مدير المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة "صار من الواضح بشكل متزايد أن ديبي سوف تتحول إلى إعصار قبل أن تبلغ اليابسة"، وحث السكان على الامتثال لأوامر الإخلاء.

وذكر المركز أنه بعد أيام من اضطرابات جوية واسعة النطاق في المحيط الأطلسي، تم تسجيل عاصفة مدارية باسم "ديبي"، أمس السبت، والتي غادرت الساحل الشمالي لكوبا مساء أمس السبت ووصلت إلى منطقة تبعد 160 كيلومترا غربي وجنوب غربي جزيرة كي ويست بولاية فلوريدا.

وتتحرك العاصفة بسرعة حوالي 23 كيلومترا في الساعة باتجاه ساحل الخليج، على بعد حوالي 390 كيلومترا جنوب غربي مدينة تامبا بولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن تتزايد سرعتها إلى ما بين 73 و113 كيلومترا في الساعة تقريبا أو أكثر مع تعاظم قوتها لتتحول إلى إعصار بحلول مساء اليوم الأحد.

وقال المركز الوطني للأعاصير في تقرير له "هذا وضع يهدد الأرواح". وذكر روم أن هناك "مجموعة من المخاطر، وليس الرياح فقط".

وحذر المركز من ارتفاع الأمواج بسبب العاصفة إلى مترين في أحد المناطق على الساحل بولاية فلوريدا.

ومن المتوقع أن يفقد الإعصار ديبي بعض قوته بعد بلوغ اليابسة، لكنه سيتسبب في هطول أمطار غزيرة أثناء مروره بوسط فلوريدا وحتى وصوله إلى ساحل المحيط الأطلسي.

ويتوقع خبراء الأرصاد هبوب عدد كبير من أعاصير المحيط الأطلسي في موسم 2024، الذي بدأ في الأول من يونيو.