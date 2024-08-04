مستشار النمسا: لا صفقات حزبية قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:28 مساءً - نفى المستشار النمساوي كارل نيهمر وجود أي صفقات انتخابية بين الأحزاب قبل انطلاق انتخابات البرلمان النمساوي في ٢٩ سبتمبر المقبل.



وقال نيهمر - في تصريحات له اليوم الأحد - إن ما تردد عن صفقة بين أحزاب الشعب والاشتراكي ونيوس للتصدي لتفوق حزب الحرية اليميني- بحسب استطلاعات الرأي العام- غير صحيح تماما.

وأوضح نيهمر أنه واثق من أن حزبه "الشعب"سيحتل المركز الأول في الانتخابات المقررة في نهاية سبتمبر المقبل.

ووصف المستشار الشائعات التي تفيد بأن تحالفا ما قد تم الاتفاق عليه بين الأحزاب الثلاثة بأنها "معلومات كاذبة" و"حملة تضليل".

وذكر نيهمر أن الملف الاقتصادي يحظى باهتمام حزبه قبل الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أنه في ضوء العجز المرتفع المتوقع في الميزانية بحلول عام 2028 من المهم الحديث عن كيفية تحقيق المزيد من النمو في النمسا مرة أخرى من خلال التخفيف عن الشركات والصناعة ومنحهم الفرصة للاستثمار.