العالم اليوم - شراكة بين بنك التنمية الإفريقي وإيطاليا بـ437 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 02:18 مساءً - أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وهيئة الترويج الوطنية لإيطاليا عن شراكة اقتصادية بقيمة 400 مليون يورو (436.7 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، لتعزيز نمو القطاع الخاص في القارة من خلال منصة النمو والمرونة لإفريقيا التي تم إنشاؤها حديثًا.

وأوضح البنك في بيان أن المؤسستين ستعملان بموجب التعاون الجديد على دعم النمو الاقتصادي في قارة إفريقيا من خلال مشاريع استراتيجية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة، وتسهيل فرص الاستثمار المشترك.

وأشار إلى أنه الشراكة سوف تسهم على تسريع تنفيذ مبادرات القطاع الخاص الإفريقي الجديدة في مجالات الأمن الغذائي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، والبنية التحتية المستدامة.

وذكر بنك التنمية الإفريقي أن منصة النمو والمرونة لإفريقيا ستعمل على تعبئة 350 مليون يورو إضافية من مصادر أخرى، ليصل إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 750 مليون يورو.