العالم اليوم - يزور العريش ورفح.. وزير الخارجية التركي يثمن دور مصر في غزة

انتم الان تتابعون خبر يزور العريش ورفح.. وزير الخارجية التركي يثمن دور مصر في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 04:21 مساءً - ثمن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الدور الذي تقوم به مصر في استقبال المساعدات الإنسانية وإرسالها الي قطاع غزة.

واستهل وزير الخارجية التركي زيارته الرسمية إلى مصر بتفقد المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وميناء العريش البحري، قبل أن يتوجه إلى معبر رفح.

وقدم محافظ شمال سيناء خالد مجاور شرحا مفصلا للوزير التركي عن آلية استقبال المساعدات من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وتخزينها في مدينة العريش ثم تسليمها لمسؤولي الأونروا من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري وفقا للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.

وأكد فيدان أن مواقف مصر وتركيا متطابقة في ضرورة انهاء الحرب على غزة وإقرار السلام بالمنطقة عن طريق حل الدولتين.

وقال السفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو شن، إن تركيا قدمت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة عن طريق مصر، حيث تم إرسال عدد من طائرات الشحن إلى مطار العريش الدولي وعدد من سفن المساعدات إلى ميناء العريش البحري.

ومن المقرر أن يجرى وزير الخارجية التركية مباحثات رسمية مع نظيره المصري، الاثنين، بالقاهرة، تتناول سبل خفض التصعيد الإقليمي الراهن إضافة إلى الاستعدادات لعقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي المقرر عقده في تركيا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.