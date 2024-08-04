نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريابكوف: إشارة وزير الدفاع الروسي لنظيره الأمريكي وصلت إلى مسامع واشنطن ومأموريها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الإشارة التي بعثها وزير الدفاع الروسي إلى نظيره الأمريكي في حديثهما الأخير وصلت إلى من يهمهم الأمر في واشنطن، وأتباعهم في الغرب.

وقال ريابكوف عبر قناة "روسيا 1": "بوسعي التأكيد أن الإشارة التي بعثها وزير الدفاع الروسي إلى نظيره الأمريكي في حديثهما الأخير وصلت إلى من يهمهم الأمر في واشنطن وأتباعهم في الغرب، وتجنبنا دورة جديدة من التصعيد".

وأجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف ونظيره الأمريكي لويد أوستن مباحثات هاتفية في يوليو الماضي بمبادرة من الجانب الروسي لم يعلن فحواها، حول منع التهديدات الأمنية والحد من مخاطر التصعيد، على خلفية الانخراط الأمريكي المتزايد في أزمة أوكرانيا