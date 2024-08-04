نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرستين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 25 شخصا وأصيب آخرون اليوم الأحد بقصف إسرائيلي استهدف مدرستين في حي النصر غربي مدينة غزة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات متزامنة على مدرستي النصر وحسن سلامة، مما تسبب بتدمير الجناح الشمالي لمدرسة النصر النموذجية، والذي يتكون من 3 طوابق، وتدمير الطابق الأرضي في مدرسة حسن سلامة، والذي يحتوي على غرفة الإدارة وصفوف النازحين.

وأفاد مراسلنا بأن المدرستان تقعان في منطقة سكنية مكتظة بالسكان والنازحين، وتؤوي مئات الأهالي المدمرة بيوتهم.

وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، فيما ما زالت عمليات الانتشال متواصلة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة لليوم الـ303، لا سيما أحياء مدينتي غزة وخان يونس، وبلغت حصيلة ضحايا الحرب 39583 قتيلا وأكثر من 91 ألف مصاب.