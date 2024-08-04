نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تجدد دعوتها لرعاياها بمغادرة لبنان فورا قبل إغلاق الطرق والأجواء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية البريطيانية في بيان يوم الأحد عن "قلقها العميق إزاء الوضع الأمني ​​المتقلب للغاية في لبنان"، ودعت رعاياها إلى مغادرته فورا.

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية "إننا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني ​​المتقلب للغاية في لبنان. إن سلامة المواطنين البريطانيين هي أولويتنا القصوى، ولهذا السبب قمنا بنشر مسؤولين قنصليين إضافيين وقوة حدودية وأفراد من الجيش البريطاني في المنطقة".

وأضاف أن بريطانيا سحبت أيضا أسر المسؤولين العاملين في السفارة البريطانية في بيروت مؤقتا، مشيرا إلى تواصل السفارة تقديم الدعم للمواطنين البريطانيين، ومراقبة الوضع عن كثب.

كما أكد أنه "يجب على جميع المواطنين البريطانيين مغادرة لبنان الآن، بينما لا تزال الطرق التجارية مفتوحة حتى الآن".

وفي وقت سابق أمس السبت حثت الحكومة البريطانية مواطنيها في لبنان، على مغادرة البلاد على الفور، وسط تصاعد التوتر وسيادة حالة الترقب ومخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

وتتزامن هذه الدعوات مع توقع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن تشن إيران وحزب الله يوم الاثنين، هجوما على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر