‏مجموعة السبع تحث جميع الأطراف مرة أخرى على خفض التوتر والعمل بشكل بناء من أجل خفض التصعيد

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أحمد جودة - القاهرة - حثت ‏مجموعة السبع، جميع الأطراف مرة أخرى على خفض التوتر والعمل بشكل بناء من أجل خفض التصعيد.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.