العالم اليوم - قتيلان في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر قتيلان في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - قتل شخصان في غارة لمسيّرة إسرائيلية على ميس الجبل جنوبي لبنان، صباح الإثنين، حسبما أفادت مراسلة "دوت الخليج".

وكشفت مصادرنا أن أحد القتيلين مسعف في الهيئة الصحية التابعة لحزب الله.

وفي المقابل، قال حزب الله إنه شن هجوما على موقع المالكية التابع للجيش الإسرائيلي، مستخدما مسيّرة انقضاضية.

ودوت صافرات الإنذار في مرجليوت وكريات شمونة شمالي إسرائيل، تحسبا لهجمات حزب الله.

وفي وقت سابق من صباح الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مستودع أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

وقال في بيان: "خلال ساعات الليلة الماضية (ليل الأحد) قصفت طائرات حربية مستودع أسلحة وعدة بنى تحتية تابعة لحزب الله في كفركلا، كما قصفنا بالمدفعية مناطق شبعا وراشيا الفخار جنوبي لبنان".

وأضاف: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي، فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف جوي عبر من لبنان، والحادث انتهى. تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

كما "سقطت في منطقة مالكيا مسيّرة مفخخة قادمة من لبنان، من دون وقوع إصابات"، حسب البيان الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن حزب الله قصفه مقر قيادة الفرقة 91 للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى، وإعلان الجيش عن إصابة جندي وضابط.

ووصلت المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة إلى ذروتها، في أعقاب اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.