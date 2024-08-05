العالم اليوم - "مني بكل سرور".. منشور عن غزة يهدد ميدالية أولمبية إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر "مني بكل سرور".. منشور عن غزة يهدد ميدالية أولمبية إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:24 مساءً - تراجع اللجنة الأولمبية الدولية منشورات لاعب الجودو الإسرائيلي بيتر بالتشيك على الإنترنت، وقد تبدأ تحقيقا معه، حسبما ذكرت وسائل إعلام سويسرية، الإثنين.

وقالت اللجنة إنها على اتصال بمسؤولي اللجنة الأولمبية الإسرائيلية بشأن "مسألة حساسة"، لكنها لم تذكر تفاصيل.

والخميس فاز بالتشيك بالميدالية البرونزية في وزن 100 كيلوغرام، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.

وأشاد بالتشيك في منشوراته بجنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون في غزة، كما نشر صورة لقذائف المدفعية مع عبارة "مني بكل سرور".

وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل أراد إن بالتشيك لم يكتب على القذائف بنفسه، مشيرة إلى أنه حذف تلك المنشورات بمحض إرادته.

وتابعت: "لم يكن المنشور ضد أي دولة، بل كان ضد منظمة حماس الإرهابية"، التي تسعى إسرائيل للقضاء عليها في الحرب.

يشار إلى أن مدرب بالتشيك هو أورين سمادجا، الذي قتل ابنه عمر في غزة قبل أقل من شهرين.