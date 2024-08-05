العالم اليوم - أوكرانيا تتلقى 3.9 مليار دولار منحة من أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 02:18 مساءً - قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، الإثنين، إن بلاده تلقت 3.9 مليار دولار منحة من الولايات المتحدة عبر البنك الدولي.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام للتراسل "هذه هي الدفعة الأولى من الدعم المباشر للميزانية من الولايات المتحدة في عام 2024. وإجمالا، ستتلقى أوكرانيا 7.8 مليار دولار مساعدات مباشرة للميزانية من الولايات المتحدة هذا العام، والتي ستمكننا من تجاوز هذه الفترة المالية بثقة".

وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بيان منفصل إن الأموال ستُوّجه لأجور المعلمين وموظفي إدارة الطوارئ الحكومية وموظفي الحكومة الآخرين بالإضافة لمساعدة النازحين والأسر ذات الدخل المنخفض وذوي الإعاقة.

وقال وزير المالية سيرجي مارتشنكو في بيان "ستساعد المنحة حكومة أوكرانيا على سداد النفقات الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية دون زيادة أعباء الديون".

وأوضحت الوزارة أن الدعم المباشر للميزانية من الولايات المتحدة بلغ نحو 27 مليار دولار منذ فبراير 2022، وهو أكبر مصدر من المساعدات المالية التي تتلقاها أوكرانيا. وقال مارتشنكو إن المنحة جزء من حزمة دعم كبيرة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا.