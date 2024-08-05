العالم اليوم - اقتصاد إندونيسيا ينمو 5.05% خلال الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 02:18 مساءً - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، أن الناتج المحلي في البلاد قد نما خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.05 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.11 بالمئة خلال الربع السابق، مشيرة إلى أن استهلاك الأسر والاستثمار أدى إلى تعويض تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي.

كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك المسؤولون الحكوميون، قد توقعوا أن يسجل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نموًا سنويًا بنسبة 5 بالمئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقد أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة على نمو إندونيسيا هذا العام.

ونما كل من إجمالي الناتج المحلي على أساس ربعي بنسبة 3.79 بالمئة، وبنسبة 5.08 بالمئة خلال النصف الأول من العام ,وإنفاق الأسر بنسبة 4.93 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.