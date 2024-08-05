‏وكالة تسنيم الإيرانية: اندلاع حريق كبير في خزانات وقود على الحدود بين إيران وأفغانستان

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة تسنيم الإيرانية، باندلاع حريق كبير في خزانات وقود على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.