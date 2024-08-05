العالم اليوم - الفيدرالي بشيكاغو: الاقتصاد الأميركي ليس في ركود على ما يبدو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 05:22 مساءً - قال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الاثنين إن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود على ما يبدو على الرغم من بيانات التوظيف التي جاءت أضعف من المتوقع، الجمعة.

وأضاف جولسبي في مقابلة مع CNBC أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عليهم أن يستوعبوا مع ذلك التغيرات التي طرأت على السوق لتجنب الإفراط في تقييد أسعار الفائدة.

وجاءت تصريحات جولسبي في ظل موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية تسارعت وتيرتها الاثنين في أعقاب تقرير مخيب للآمال بشأن التوظيف في الولايات المتحدة الجمعة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومع ذلك، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في سبتمبر.

وفي وقت سابق، شدد الاقتصادي الأميركي جيرمي سيغل على ضرورة أن يقوم الفيدرالي بخفض طارئ للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس