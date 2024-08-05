العالم اليوم - بالفيديو.. مركبات عسكرية إسرائيلية تصدم سيارات الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 05:22 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو مركبات عسكرية إسرائيلية تتعمد صدم سيارات الفلسطينيين، أثناء اقتحامها مدينة جنين ومخيهما في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين.

ويبدو في الفيديو مركبات ضخمة تابعة مسرعة للجيش الإسرائيلي، تفتح الطريق أمامها بإزاحة السيارات الأخرى، وداخلها ركاب، عن الطريق.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن الجيش "ينفذ حاليا عملية في مخيم جنين"، شمالي الضفة.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلي وسط مدينة جنين.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وقتل ما لا يقل عن 604 فلسطينيين في الضفة برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، منذ اندلاع حرب غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وفي المقابل، قتل 17 إسرائيليا على الأقل في الضفة الغربية خلال هجمات في الفترة نفسها، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.