نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: احتمال ضلوع 9 موظفين في "الأونروا" في هجوم "حماس" على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمم المتحدة عن استنتاجها أن 9 موظفين في الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يكونون متورطين في هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، تعليقا على نتائج التحقيق مع 19 موظفًا في "الأونروا"، إنه "في حالة واحدة فقط لم يعثر مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل لاتهام موظف في "الأونروا"، بينما في 9 حالات أخرى كانت المعلومات التي حصل عليها المكتب غير كافية لتأكيد تورط الموظفين".

وتابع: "أما بخصوص الحالات التسع المتبقية، فأشارت المعلومات التي حصل عليها المكتب إلى أن موظفي "الأونروا" قد يكونون متورطين في الهجمات المسلحة يوم 7 أكتوبر عام 2023. وتم إنهاء توظيفهم في الوكالة".

يذكر أن عددا من الدول أعلن في يناير الماضي عن تعليق تمويل وكالة "الأونروا" على خلفية الاتهام بتورط موظفيها في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023. وأقالت الوكالة عددا من الموظفين الذين كانت هناك شبهات بشأنهم.

وقد أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا في القضية