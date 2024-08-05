العالم اليوم - العراق.. إطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"

انتم الان تتابعون خبر العراق.. إطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:18 مساءً - تعرضت قاعدة أميركية في العراق، الإثنين، لإطلاق صواريخ بعد أيام من مقتل 4 أشخاص في غارة أميركية بالعراق.

ونقلت فرانس برس عن مصادر عراقية قولها إن الصواريخ أطلقت على قاعدة تضم قوات أميركية بعد أيام من مقتل عراقيين موالين لإيران في غارة أميركية وسط مخاوف من تصعيد إقليمي بالمنطقة.

وقال مصدر عسكري إن "صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد" في محافظة الأنبار.

وأفاد مسؤول في الميليشيات المدعومة من إيران لم لوكالة فرانس برس بأنه "تم استهداف القاعدة بصاروخين"، من دون أن يحدد الجهة التي نفذت الهجوم.

كما ذكرت مصادر أمنية أن صاروخين من نوع كاتيوشا أطلقا على القاعدة الجوية غربي العراق، والتي بها قوات أميركية وأخرى دولية.

وأوضحت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية بالقاعدة، إلا أن مصدرا أمنيا أكد أن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.