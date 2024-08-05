نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الأوكرانية تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب وزير الصحة في أوكرانيا وكبير أطباء الصحة في الدولة إيغور كوزين اليوم الاثنين، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وقال الوزير في بيان عبر موقع وزارة الصحة: "في يوليو 2024، تم تسجيل الحالات الأولى لمتحور فرعي جديد من فيروس كورونا SARS-CoV-2 يسمى FLiRT في البلاد.

ووفقا له، تم اكتشاف ثلاث حالات من النوع المتحور لفيروس كورونا FLiRT الأسبوع الماضي: حالتين في كييف، وواحدة في منطقة ايفانو فرانكيفسك.

وأشار كوزين إلى أن "حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقا يمكن أن يصابوا بالمرض، على الرغم من أن المناعة المكتسبة بعد التطعيم تقلل من خطر حدوث مضاعفات أثناء المرض".

كما أشارت الوزارة إلى أن السلالة الجديدة ليس لها تقييم محدد للمخاطر، لكن منظمة الصحة العالمية ترى أنها بحاجة إلى مراقبة على مستوى كل دولة.

وفي المجمل، اعتبارا من أغسطس 2024، كانت هناك 10 سلالات من فيروس SARS-CoV-2 منتشرة في أوكرانيا، وكانت متحورات فرعية مختلفة عن متحور "أوميكرون" Omicron.

وفي نهاية شهر يوليو 2024، أبلغت سلطات كييف عن زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد" بنحو 4.5 مرة مقارنة بشهر يونيو من العام ذاته