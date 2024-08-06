العالم اليوم - مجموعة السبع تدعو للابتعاد عن "دائرة الانتقام" بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:22 صباحاً - شدد وزراء خارجية "مجموعة السبع" على ضرورة خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع ازدياد المخاوف من هجوم قد تشنه إيران وحلفاؤها على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، إضافة الى قيادي كبير في حزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الفائت.

وقال وزراء خارجية "مجموعة السبع" في بيان: "ينبغي لكل الأطراف في الشرق الأوسط الابتعاد عن دائرة الانتقام لخفض التوتر وإجراء حوار بنّاء".

وعبّر وزراء خارجية "مجموعة السبع" عن "قلقهم العميق إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الذي يهدد بإشعال صراع أكبر في المنطقة".

وشدد البيان على أنه "لن تستفيد أي دولة أو أمة من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وتتأهب الولايات المتحدة لوفاء إيران بتعهدها بالرد على اغتيال هنية في طهران، وهو حلقة في سلسلة عمليات قتل لشخصيات كبيرة في الجماعة الفلسطينية المسلحة مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنها ستنشر مقاتلات إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز الدفاعات في أعقاب التهديدات بالرد من إيران وحليفتيها حماس وحزب الله.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قد قال الإثنين إن الولايات المتحدة حثت بعض الدول من خلال اتصالاتها الدبلوماسية على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها.

وأضاف ميلر في إفادة صحفية أن هذه "لحظة حرجة" بالنسبة للمنطقة وأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يجري اتصالات هاتفية للمساعدة في تهدئة التوتر، لكنه قال أيضا إن واشنطن تستعد لجميع الاحتمالات.