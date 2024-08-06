العالم اليوم - الدفاعات الأوكرانية تتصدى لقصف روسي عنيف على كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - تصدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية ليل الإثنين لقصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف ومحيطها حيث دوّت انفجارات عنيفة، بحسب ما أفاد مسؤولون ومراسلو وكالة فرانس برس.

وبدأ دويّ الانفجارات يُسمع قرابة الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 توقيت غرينيتش) وشوهدت في سماء العاصمة كييف خطوط منيرة ناجمة على الأرجح عن انطلاق صواريخ اعتراضية لإسقاط الصواريخ والمسيّرات المهاجمة.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على منصة تلغرام أن "الدفاعات الجوية تعمل في كييف. ابقوا في الملاجئ"، بينما سمع مراسل فرانس برس دويّ 5 انفجارات كبيرة في حي بوزنياكي في شرق المدينة.

وتعرّضت العاصمة الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة لغارات جوية عديدة، بما في ذلك هجوم صاروخي روسي أصاب مستشفى للأطفال في يوليو، نفت موسكو المسؤولية عنه.

والأربعاء الماضي، أطلقت روسيا على أوكرانيا 89 طائرة مسيّرة أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أكثر من 40 منها فوق العاصمة ومحيطها.