‏رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يصف اغتيال هنية في طهران بإعلان حرب

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أحمد جودة - القاهرة - وصف ‏رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اغتيال إسماعيل هنية في طهران بإعلان حرب.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.