أوستن: الهجوم على القوات الأمريكية بالعراق ”تصعيد خطير”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت الاثنين، لتأكيد الالتزام الأمريكي تجاه الدفاع عن إسرائيل ضد "التهديدات" التي تشكلها إيران، وحزب الله اللبناني، والجماعات المسلحة المتحالفة معهما.

وأضاف "أوستن" في منشور على منصة "إكس"، أنه اتفق مع جالانت على أن الهجمات من الجماعات المسلحة على القوات الأمريكية المتمركزة في قاعد عين الأسد غربي العراق، تشكل "تصعيدًا خطيرًا".

وذكر أوستن أنه أبلغ جالانت بآخر المستجدات بشأن تقوية التموضع العسكري الأمريكي في المنطقة، في ضوء تصاعد الوضع.

قال مسؤولون أمريكيون لـ "رويترز" إن ما لا يقل عن خمسة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق، أمس الاثنين.

وأفاد مصدران أمنيان عراقيان بأنه تم إطلاق صاروخين من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد في غرب العراق. وذكر أحد المصدرين أن الصاروخين سقطا داخل القاعدة.