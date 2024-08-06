نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏استطلاع رأي: هاريس تتقدم بفارق 4 نقاط على ترامب في أكبر تقدم للديمقراطيين منذ عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر ‏استطلاع رأي، أن المرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس تقدمت بفارق 4 نقاط على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في أكبر تقدم للديمقراطيين منذ عام.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."