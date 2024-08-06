العالم اليوم - ماسك يشعل الحرب ضد "أوبن أيه آي" من جديد

انتم الان تتابعون خبر ماسك يشعل الحرب ضد "أوبن أيه آي" من جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - أعاد الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، رفع الدعوى التي سبق وتقدّم بها قبل أن يسحبها، ضد المشاركين في تأسيس "أوبن أيه آي"، مُبتكرة برنامج "تشات جي بي تي"، متّهماً إيّاهما بعدم احترام المهمة الرئيسية للشركة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الدعوى بعد شهرين تقريباً من سحب رئيس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" والمساهم في "أوبن أيه آي"، فجأة دعوى مماثلة ضد "أوبن ايه آي" ومؤسسيها سام ألتمان وغريغ بروكمان، اللذين يتهمهما بالاحتيال والتآمر والإعلانات المضللة.

وانضم ماسك إلى "أوبن ايه آي" عام 2015 على أساس أنّها شركة غير ربحية، لكنّ ألتمان خدعه بحسب قوله، وقرر في النهاية التحالف مع شركة "مايكروسوفت".

وأشارت الدعوى إلى أنّ "ألتمان أكد لماسك أن الجانب غير الربحي يجعل من الممكن ضمان الحياد والتركيز على الأمان والشفافية لصالح الجميع وليس فقط المساهمين، لكن اتضح أنّ هذا الكلام لم يُنفَّذ وأنها عملية احتيال كبيرة قام بها ألتمان".

وذكرت الدعوى أيضاً أنّ "النتيجة كانت أنّ اوبن ايه آي التي لألتمان ومايكروسوفت مصالح كبيرة فيها، قُيّمت أخيراً بمبلغ كبير جداً قدره 100 مليار دولار".

وأضافت "نتيجة لأعمالهما غير القانونية، حقق المتهمان ثروة بشكل غير عادل تصل إلى مليارات الدولارات، في حين أنّ ماسك الذي شارك في تأسيس الشركة الناشئة الربحية، خُدع هو والعامّة".

وفي نهاية 2022، أحدثت "اوبن ايه آي" ضجة كبيرة مع إطلاق برنامجها "تشات جي بي تي" الذي يتيح إنشاء نصوص بناءً على طلب بسيط بلغة يومية، قبل إطلاق أدوات إنشاء صور ومقاطع فيديو بناءً أيضاً على طلبات مكتوبة.

ودعمت "مايكروسوفت" استثمارات "اوبن ايه آي" التي تقدر بمليارات الدولارات، ودعمت أيضاً إدارة الشركة الناشئة عندما سعى مجلس الإدارة إلى إقالة سام ألتمان في نوفمبر الماضي، وفرضت توظيفه وكل الموظفين الذين لم يؤيدوا رحيله.

وتراجع مجلس إدارة "أوبن ايه آي" في نهاية المطاف عن قراره وأعاد ألتمان إلى منصبه، قبل استبدال عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأطلق ماسك شركته "إكس ايه آي" المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في العام 2023.