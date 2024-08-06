العالم اليوم - أسهم أوروبا تتعافى بعد تسجيل أدنى مستوياتها في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتعافى بعد تسجيل أدنى مستوياتها في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:24 مساءً - انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية مقتفية أثر التعافي في الأسواق الآسيوية وبدعم جزئي من سلسلة نتائج أعمال أعلنتها شركات.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعد أن سجل أمس الاثنين أكبر سلسلة انخفاضات حادة استمرت ثلاثة أيام منذ يونيو 2022، وأغلق دون مستوى 500 نقطة لليوم الثاني.

وارتفع المؤشر نيكي الياباني تسعة بالمئة بعد أن شهدت الأسواق في الجلسة الماضية أكبر انخفاض خلال يوم منذ 1987.

وكان المؤشر الفرعي للسفر الرابح الأكبر بين القطاعات بفضل صعود سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 2.1 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المالكة لفندق (هوليداي إن) تحقيق نتائج مرتفعة في الربع الثاني.

وصعد سهم زالاندو أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة بيع الملابس عبر الإنترنت نمو أرباحها التشغيلية 18.5 بالمئة في الربع الثاني.