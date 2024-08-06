العالم اليوم - 4 قتلى في صفوف حزب الله بضربة إسرائيلية.. والرد بـ"البركان"

انتم الان تتابعون خبر 4 قتلى في صفوف حزب الله بضربة إسرائيلية.. والرد بـ"البركان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:24 مساءً - قتل 4 مقاتلين في حزب الله بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوبي لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية "استهدفت منزلا في بلدة ميفدون، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص".

وأكد مصدر أمني لبناني لـ"فرانس برس"، أن "القتلى الأربعة مقاتلون في حزب الله".

وفي المقابل، قال حزب الله إنه قصف بصواريخ "بركان" تجمعا للجنود ‌الإسرائيليين قرب موقع بركة ريشا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دعا عدد كبير من الدول مواطنيها لمغادرة لبنان، كما أعلنت شركات طيران عدة وقف رحلاتها إلى المنطقة.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد يوم من غارة إسرائيلية جنوبي بيروت قتلت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.