العالم اليوم - مصر.. ارتفاع دعم الوقود 31% في العام المالي الماضي

انتم الان تتابعون خبر مصر.. ارتفاع دعم الوقود 31% في العام المالي الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:21 مساءً - قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، الثلاثاء، إن دعم الوقود في مصر ارتفع 31 بالمئة على أساس سنوي في العام المالي الماضي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليار دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10 بالمئة على أساس سنوي.

ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلعة مدعومة بشكل كبير، تنفيذا لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار.

وفي أول مؤتمر صحفي، عقب توليه وزارة المالية في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، قال كجوك، إن "التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة"، مضيفا أن الدولة "تحاول تحمل العبء الأكبر".

وأضاف كجوك: "سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية".

وقال كجوك: "لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. وما حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30 بالمئة صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية"،، موضحا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60 بالمئة وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190 بالمئة نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50 بالمئة من صفقة "رأس الحكمة".

وأشار إن الحكومة نجحت في ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2 من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 3.6 بالمئة وتحقيق فائض أولي بنسبة 6.1 بالمئة متضمنا عوائد "رأس الحكمة".