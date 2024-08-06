نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز نقلًا عن مصادر إيرانية: بوتين طلب من خامنئي تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الرد على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة ‏رويترز، عن مصادر إيرانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من خامنئي تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الرد على إسرائيل.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.