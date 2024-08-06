العالم اليوم - ماذا طلب بوتين من خامنئي بشأن "الرد على إسرائيل"؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 04:21 مساءً - نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إيرانية قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، تنفيذ "رد منضبط" على إسرائيل.

وأضافت المصادر أن "بوتين طلب من خامنئي تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الرد على إسرائيل".

وفي السياق ذاته، ذكرت "رويترز" أن "طهران تضغط على موسكو من أجل تسليمها طائرات مقاتلة من طراز (سو 35)".

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران.

وتوقع فريق الأمن القومي الأميركي، الإثنين، أن تشن إيران وحزب الله "موجتين من الهجمات" ردا على إسرائيل، لكن لا يزال من غير الواضح متى من المرجح أن يحدث ذلك، وما قد يستتبعه على وجه التحديد.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أبلغ نظراءه في مجموعة السبع، الأحد، أن إيران وحزب الله يمكن أن يهاجما إسرائيل في أقرب وقت ممكن، وربما خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة المقبلة.