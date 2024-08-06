بنجلاديش: اعتقال وزير سابق فى مطار داكا قبل مغادرته البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 06:31 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية واردة من بنجلاديش أنه تم القبض على وزير تكنولوجيا المعلومات البنجالى السابق زنيد أحمد بالاك فى مطار شاه جلال الدولى بالعاصمة داكا أثناء محاولته مغادرة البلاد.



وأوضحت التقارير - وفقًا لقناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن الجيش البنجالي اعتقل الوزير السابق بعد يوم واحد من استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها للبلاد، منوهة بأنه كان يحاول السفر إلى الهند التي فرت إليها الشيخة حسينة أمس.

وكان مكتب الرئيس البنغالي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، حل البرلمان، فيما أكد قائد الجيش فى بنجلاديش الجنرال واكر الزمان - في خطاب أمس - أنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة قريبًا، وحث المواطنين على وقف العنف.

يشار إلى أن رئيس أركان جيش بنجلاديش الجنرال واكر الزمان كان قد أعلن، أمس، استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد من منصبها.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (دكا تريبيون) البنجالية أن الشيخة حسينة غادرت من مقر إقامتها الرسمي على متن مروحية عسكرية برفقة شقيقتها الصغرى الشيخة ريحانة إلى مكان أكثر أمانًا.