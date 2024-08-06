نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاريس تختار حاكم ولاية مينيسوتا نائبا لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز نائبا لها في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.

جاء ذلك فيما نقلته "سي إن إن" عن مصدر مطلع، إلا أن المصدر قال إن هاريس لم تتصل بعد بوالز لإخباره باختيارها.

وينهي هذا القرار تكهنات مكثفة حول المرشح الذي ستختاره هاريس لمواجهة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري والرئيس السابق، واختياره لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو.

وقد ترشح والز للكونجرس للمرة الأولى عام 2006، واحتفظ بالمقعد حتى فاز بمنصب حاكم ولاية مينيسوتا عام 2018، ثم مرة أخرى عام 2022. وتحت قيادته شهدت الولاية انتصارات تشريعية هائلة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في حملات وجبات المدارس الشاملة، وتقنين الماريغوانا، وحماية الإجهاض، وتدابير السيطرة على الأسلحة النارية.

وقبل توليه المنصب، كان والز مدرسا في مانكاتو بولاية مينيسوتا، حيث كان يدرس الجغرافيا لطلاب المدارس الثانوية، وخدم في الحرس الوطني بالجيش لمدة 24 عاما.