العالم اليوم - فرنسا تقرر سحب "بالون تخسيس" من الأسواق فورا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 07:21 مساءً - قررت السلطات الصحية في فرنسا، الثلاثاء، سحب بالون معدة لمحاربة البدانة من الأسواق "فورا".

ويعد البالون بالمساعدة في إنقاص الوزن، من دون الحاجة إلى تدخل جراحي كبير.

لكن الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية قالت في بيان مصحوب بقرار إداري يقضي بسحب المنتج من الأسواق، إنه "قد يسبب مضاعفات خطيرة".

وتابعت: "على شركة ألوريون (المنتجة) أن تسحب فورا بالونات المعدة التي تصنعها من السوق الفرنسية من أجل حماية صحة المرضى وسلامتهم".

ويهدف بالون المعدة إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون بدانة مفرطة أو زيادة في الوزن على فقدان الوزن، ومبدأ عمله مشابه للحلقة، إذ يقلل من المساحة المتاحة للطعام في المعدة، لكنه لا يتطلب تدخلا جراحيا كبيرا.

والبالون الذي ابتكرته "ألوريون"، وهي شركة ناشئة تأسست في الولايات المتحدة لكنها نشطة جدا في فرنسا، ينبغي ابتلاعه في شكل كبسولة، ثم يبقى نشطا لمدة 4 أشهر قبل إعادة امتصاصه.

لكن استخدامه مثير للجدل، ففي فرنسا تسمح به السلطات الصحية لكنها لا توصي به نظرا إلى الشكوك التي تحيط بفائدته على المدى البعيد، وتكلفته المرتفعة التي قد تصل إلى عدة آلاف من اليوروهات.

وتم إثبات مخاطره، إذ بحسب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية، أُبلغ عن آثار جانبية خطرة له، مثل انسداد الأمعاء أو ثقب المعدة.

وقررت الوكالة التي سبق أن نشرت تحذيرا منه في منتصف يوليو، أخيرا وقف بيع البالون واستخدامه، مع العلم أن آلاف عدة من هذه البالونات تستخدم سنويا.