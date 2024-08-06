العالم اليوم - السيسي يؤكد لبايدن خطورة استمرار حرب غزة على المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:24 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، لنظيره الأميركي جو بايدن، خطورة استمرار الحرب في قطاع غزة على المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث التطورات الإقليمية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية الأميركية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تطرق إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم، حيث أكد السيسي "الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم".

وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.