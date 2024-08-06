عاجل - "رعب في إسرائيل".. ماذا يحدث الآن بعد اختيار يحيى السنوار رئيسا لحماس؟.. وصحف إسرائيلية: "حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها"

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أحمد جودة - القاهرة - "رعب في إسرائيل".. ماذا يحدث الآن بعد اختيار يحيى السنوار رئيسا لحماس؟.. وصحف إسرائيلية: "حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها".. علقت الصحف الإسرائيلية على اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفًا لـ إسماعيل هنية، وذلك بعد إعلان حماس رئاسة "السنوار" للحركة في بيان رسمي.

تعليق الصحف الإسرائيلية على اختيار السنوار

وتعليقا على اختيار السنوار، قال محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آفي يسخاروف إن "حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها".

وعلقت صحيفة إسرائيل اليوم، على اختيار السنوار قائلة: "من الصعب تحديد مدى تأثير الاختيار على الاتصالات واستمرار الحرب فمن ناحية، يوصف السنوار بأنه العامل الأكثر إشكالية في محادثات الوساطة، ومن ناحية أخرى، فإن المخاطر التي يتعرض لها، على عكس كبار أعضاء الحركة، يمكن أن تؤثر على اعتباراته.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت، علقت على اختيار يحيى السنوار قائدا للمكتب السياسي لحركة حماس، بإعادة نشر فيديو بثه جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم فيه أن المجود في الشريط المصور بأنفاق غزة هو "السنوار".

إسرائيل تسعى للوصل لـ السنوار حيا أو ميتا

دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن "قوات الاحتلال ترى أن يحيي السنوار موجود في قطاع غزة وهناك مهمة واحدة فقط، وهي الوصول إليه حيا أو ميتا".

وقال دانيال هاجاري في مارس الماضي: "مهمتنا أيضا هي إنقاذ رهائننا من الإرهابيين، وحربنا ضد "حماس" وليست ضد شعب غزة ونحاول التمييز بين المخربين والمدنيين".

حركة حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لـ إسماعيل هنية

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، عن اختيار يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لـ إسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو الماضي، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق في العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان فى زيارةٍ لها للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصي القيادي الميداني في كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.