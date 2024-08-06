مستشارة نتنياهو تحذر نتنياهو من حدوث تشويش على العمل الحكومي

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أحمد جودة - القاهرة - حذرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهراف ميارة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من حدوث تشويش على العمل الحكومي فيما يخص قرارات هامة.

وفي رسالة بعثت بها باهراف ميارة إلى بنيامين نتنياهو، حذرت المستشارة القانونية من حدوث تشويش على العمل الحكومي فيما يخص قرارات هامة، موضحة بالقول: "قرارات كهذه اتخذت دون تحضير مهني مناسب من خلال إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة قبيل جلسات الحكومة أو خلالها".

وأضافت باهراف ميارة أن "هذا السلوك لا يتيح للجهات المهنية والوزراء أداء وظائفهم أو واجباتهم".

ورأت أن نتيجة ذلك "انتهاك للقانون ومساس بالجمهور"، مشددة على أنه "يحظر الاستناد إلى رأي قانوني صادر عن هيئة خاصة أو عن سكرتير الحكومة كأساس لاتخاذ قرارات".