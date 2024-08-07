وزير الدفاع الأمريكي: "لن نتسامح" مع أيّ هجوم على قواتنا في الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة "لن تتسامح" مع أيّ هجوم يستهدف قواتها في.

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي، غداة إصابة 5 عسكريين أمريكيين ومتعاقدين أمريكيّين، جميعهم حالتهم مستقرة، في قصف صاروخي طال قاعدة عين الأسد في، في هجوم هو الثالث خلال أقلّ من شهر.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي في أنابوليس: "لا تخطئوا الظنّ: الولايات المتّحدة لن تتسامح مع أيّ هجوم على قواتنا في المنطقة"، وفقًا لما أوردته وكالة "فرانس برس".

وفي بيان أصدره البنتاغون بشأن اتصال جرى بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف غالانت، ووصفت الوزارة الأمريكية القصف الصاروخي بأنّه "هجوم شنّته ميليشيا موالية لإيران على قوات أمريكية"، مشيرة إلى أنّ الوزيرين حذّرا من أنه "يشكل تصعيدًا خطيرًا".