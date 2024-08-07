العالم اليوم - الذهب يهبط مع تقييم المتعاملين لتوقعات خفض الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يهبط مع تقييم المتعاملين لتوقعات خفض الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - انخفضت أسعار الذهب قليلا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المتعاملون مزيدا من المؤشرات لتوقع حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر.

تحديث الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2385.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2425.30 دولار.

وقال ييب رونغ، المحلل لدى آي.جي "يُترجَم الانتعاش في عائدات سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار إلى بعض الضغوط التي دفعت أسعار الذهب للهبوط هذا الصباح".

وأضاف أن تراجع الذهب قد يكون محدودا بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط ومخاوف الركود العالمي، إذ تنتظر الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية لتوضيح الأوضاع في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الدولار إلى 103.25، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وعدل المتعاملون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة عقب تقرير ضعيف عن الوظائف الأسبوع الماضي، إذ يتوقعون خفض الفائدة بنحو 105 نقاط أساس بحلول نهاية العام.

لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أظهرت أن الأسواق تتوقع أيضا احتمالا بنسبة 65 بالمئة لخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة مع 85 بالمئة أمس.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إيران وإسرائيل مفادها أنه يتعين عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) حذرت من أنها لن تتسامح مع الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 27.0561 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 915.20 دولار، كما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 877.24 دولار.