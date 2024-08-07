‏القناة 12 الإسرائيلية: النقاشات في إسرائيل تدور حول كيفية الرد على الهجوم المتوقع من إيران وحزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏القناة 12 الإسرائيلية، إن النقاشات في إسرائيل تدور حول كيفية الرد على الهجوم المتوقع من إيران وحزب الله.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.