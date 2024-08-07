العالم اليوم - 11.4 مليار دولار إيرادات "العالمية القابضة" في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 11.4 مليار دولار إيرادات "العالمية القابضة" في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 12.3 مليار درهم (حوالي 3.35 مليار دولار)، بنمو كبير بنسبة 18 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت العالمية القابضة في بيان، اطلعت عليه دوت الخليج، إنها سجلت نمواً استثنائياً في الإيرادات التي بلغت 41.7 مليار درهم (11.4 مليار دولار) بالنصف الأول، محققةً زيادة قدرها 46 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن هذا النمو القوي جاء نتيجة للزخم المستدام الذي تشهده القطاعات الأساسية للشركة، والتي تشمل العقارات والإنشاءات، والأعمال البحرية والتجريف، والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ما يعكس توسع محفظة أصول الشركة المتنامية، وكفاءة استراتيجياتها التشغيلية.

وواصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز ميزانيتها العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 362.9 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 37 بالمئة مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، في إنجاز يعكس التزام الشركة وقدرتها على التكيف في مواجهة تحديات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على وتيرة نمو مطردة ومستدامة.

وبهذه المناسبة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تعكس نتائجنا نصف السنوية التقدم المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. إن تجاوزنا لمعدلات نمو السوق في القطاعات الرئيسية، وقوة استثماراتنا الاستراتيجية عبر شركاتنا التابعة، يعزز من ريادتنا في السوق ويؤكد على كفاءة أدائنا وفعالية استراتجيتنا. هذا الأداء المتميز يعدّ دليلاً على التزامنا العميق بالابتكار والتميز في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية واستثماراتنا. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نؤكد على متانة وضعنا المالي ومرونة نهجنا، ما يضمن لنا الاستمرار في تعزيز المرونة وتحقيق النمو المستدام خلال عام 2024 وما بعده."

وشهد النصف الأول من عام 2024 تطورات نوعية في جميع الشركات التابعة، تمثلت في مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ هامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والأغذية. وقد أسهمت هذه التطورات في تمكين الشركة العالمية القابضة من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين، وتعزيز دورها المحوري في دعم أهداف التحول والتنمية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز إنجازات مجموعة الشركة العالمية القابضة خلال النصف الأول من عام 2024:

قامت الشركة العالمية القابضة بالاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 14.83 بالمئة في مجموعة "نوتريسا "Nutresa، التي تمتد أنشطتها إلى أكثر من 18 دولة وتدير 48 مصنع إنتاج. تُعَد نوتريسا من أكبر التجمعات الصناعية المتخصصة في تصنيع الأغذية في كولومبيا وأميركا اللاتينية.

اندماج مُدن القابضة، (ً كيو القابضة سابقاً) مع مُدن العقارية، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وشركة ميزة للاستثمارات، بالإضافة إلى أصول عقارية أخرى. وقد تم هذا الاندماج مقابل إصدار 9,491,481 ألف سهم جديد، ما جعل مُدن القابضة ترتقي إلى مصاف كبرى الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قامت شركة إنترناشيونال ريسورسز القابضة بالاستحواذ على حصة تبلغ 51 بالمئة من أسهم شركة موباني للنحاس في زامبيا، إحدى أكبر مناجم ومصدري النحاس والكوبالت على مستوى العالم.

قامت شركة توو بوينت زيرو 2PointZero، بعد استحواذها على شركة "واز فور" الاستثمارية، بالتوسع في قطاع تكنولوجيا البلوكتشين من خلال الاستحواذ على حصة 49 بالمئة في شركة "سيتادل" الرائدة في الشرق الأوسط في مجال تعدين العملات المشفرة.

لعبت الشركة العالمية القابضة دوراً رائداً في تعزيز الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار من خلال تعيين آيدن إنسايت (Aiden Insight) في منصب مراقب مجلس الإدارة الجديد تحت مسمى "مراقب الذكاء الاصطناعي".

استحوذت مجموعة ملتیبلاي على ملكية كاملة بنسبة 100 بالمئة من أسهم شركة باك لايت ميديا، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلانات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قامت شركة غذاء القابضة بالاستحواذ على مزرعة مرموم للألبان، بالإضافة إلى زيادة حصتها في مزارع العين، في خطوات هامة ستعزز من حضور الشركة في صناعة الألبان وتوسع من قدراتها الإنتاجية.

في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 20 يونيو 2024، صوّت مساهمو الشركة العالمية القابضة بالموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو قرار جاء في أعقاب موافقة مجلس الإدارة عليه خلال الربع الأول من العام.

وافقت شركة "إنيرسول" Enersol وهي مشروع مشترك بين شركة ألفا ظبي القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة أدنوك للحفر، على الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.2 بالمئة في شركة جوردون تكنولوجيز، ما يجعلها المساهم الأكبر في الشركة.

يذكر أن الشركة العالمية القابضة قد تأسست في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم كما في 30 يونيو 2024. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 "فاداكس 15"، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.