نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق الاجتماع السادس لـ "مجلس تطوير الصناعة" بالإمارات برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محليًا، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات".

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه السادس عددًا من أبرز الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وممكّنات وحوافز التنمية الصناعية، والجوانب التشريعية، وعددًا من القوانين المقترحة، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، خصوصًا مع النجاحات المتواصلة لسياسات دولة الإمارات على الصعيد الصناعي، بما في ذلك منتدى "اصنع في الإمارات" وما حققه من إنجازات كبيرة تعزز دور القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.