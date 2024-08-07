نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سأعقد مناظرة مع هاريس في "المستقبل القريب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنه سيعقد مناظرة مع المرشحة الرئاسية كامالا هاريس في "المستقبل القريب.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."
وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."