نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية لتصل حصيلة المعتقلين إلى 10 آلاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس 26 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم أشقاء ومعتقلون سابقون، لتصل حصيلة المعتقلين في الضفة إلى نحو 10 آلاف منذ الـ7 من أكتوبر.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الأربعاء إن "حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو 10000 حالة اعتقال شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة إلى جانب اعتقال العشرات من العمال والآلاف من غزة وحتى الآن لم يتم التعرف إلى أعدادهم وهوياتهم بدقة إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم".

وأضاف البيان أن "حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ عشرة أشهر رافقتها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال أو التهديد بذلك بالإضافة إلى الضرب المبرح وعمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات واستخدام الكلاب البوليسية واستخدام المواطنين دروعا بشرية ورهائن فضلا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل والاستيلاء على مقتنيات وسيارات وأموال ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لمعتقلين في سجون الاحتلال".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 620 قتيلا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.