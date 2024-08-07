العالم اليوم - صعود معظم أسواق الخليج وسط انتعاش الأسواق المالية العالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 06:25 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأربعاء، لتواصل الانتعاش من موجة بيع كبيرة في الأسواق العالمية في وقت سابق من الأسبوع بسبب مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.

وأنهت بورصات السعودية ودبي وأبوظبي جلسات التداول اليوم على ارتفاع وسط صعود أسواق المال في أوروبا وآسيا.

وصعدت أسعار الأسهم في آسيا بفضل انتعاش المؤشر نيكي الياباني، بعد أن تحول بنك اليابان على نحو غير متوقع إلى لهجة حذرة تجاه رفع الفائدة وسط تقلبات الأسواق.

وأعاد بعض المستثمرين تقييم توقعات الاقتصاد الأميركي بعد أن رفض صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الاثنين، ما يتردد بأن بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع في يوليو تعني أن الاقتصاد يسير نحو الركود.

وتتوقع الأسواق وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي بنسبة تصل إلى 65 بالمئة خفض الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في سبتمبر، وذلك مقارنة مع 85 بالمئة أمس.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر السعودي على ارتفاع 0.4 بالمئة مع صعود سهم شركة أرامكو اثنين بالمئة.

وأعلنت شركة "أرامكو" وشركة "سوميتومو كيميكال" الأربعاء أن الشركة السعودية ستشتري من نظيرتها اليابانية 22.5 بالمئة في مشروعهما المشترك للبتروكيماويات، بترو رابغ، مقابل 702 مليون دولار، في إطار استراتيجية تحول للمشروع الخاسر.

وصعد سهم بترو رابغ 10 بالمئة.

وتقدم مؤشر دبي 1.5 بالمئة بقيادة سهم شركة إعمار العقارية الذي ارتفع 2.9 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 1.1 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع صعود سهم مصرف الريان الإسلامي 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5 بالمئة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى أربعة بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 7.5 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو، ارتفاعا من 4.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.