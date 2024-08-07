العالم اليوم - مسعود بزشكيان: إيران لن تبقى صامتة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 06:25 مساءً - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران لن تبقى صامتة أبدا في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها وذلك وسط تزايد التوتر الإقليمي في أعقاب مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وأضاف بزشكيان لماكرون خلال اتصال هاتفي: "لن تبقى إيران صامتة أبدا في‭ ‬وجه العدوان على مصالحها وأمنها"، منتقدا إسرائيل بسبب حربها المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام أن بزشكيان قال "إذا كانت الولايات المتحدة ودول الغرب تسعى بحق إلى تجنب اندلاع حرب في المنطقة، فلابد أن تجبر هذا النظام (إسرائيل) على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف إطلاق النار".

ويعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي اليوم الأربعاء في السعودية بناء على طلب من طهران لبحث مقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي في حماس.

وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية، وتعهدتا مع حزب الله بالانتقام. فيما لم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.