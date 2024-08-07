وزير الدفاع الإسرائيلي يحضر مناورة عسكرية تحاكي سيناريو الحرب في المنطقة الشمالية

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أحمد جودة - القاهرة - حضر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الأربعاء مناورة عسكرية تحاكي سيناريو الحرب في المنطقة الشمالية.

وقال يوآف غالانت، الأربعاء خلال الزيارة "إن حالة التصعيد على الحدود مع جنوب لبنان قد تتدهور إلى حالة حرب".

وأضاف في حديثه مع قادة عسكريين قرب الحدود اللبنانية خلال مناورة تحاكي الحرب في لبنان: "في ظل الوضع الحالي قد يجر الأمين العام لمنظمة حزب الله حسن نصر الله لبنان إلى دفع ثمن باهظ للغاية".

وتابع قائلا: "اللبنانيون لا يمكنهم حتى تخيّل ما قد يحدث".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال الوزير الإسرائيلي: "قد تتدهور هذه العملية أيضا إلى حالة حرب وهذا ليس شيئا نظريا. إنه شيء حقيقي".

وتشهد الحدود الإسرائيلية واللبنانية منذ عدة أسابيع تصعيدا ملحوظا خاصة في الأسبوع الأخير.

ومنذ عدة أيام، أعلنت إسرائيل حالة تأهب تحسبا لرد من إيران وحزب الله بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بغارة على مبنى في ضاحية بيروت الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.