العالم اليوم - بأكبر من المتوقع.. مخزونات النفط تتراجع بأميركا في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر بأكبر من المتوقع.. مخزونات النفط تتراجع بأميركا في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 08:19 مساءً - انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في الثاني في أغسطس، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام تراجعت بواقع 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 700 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 579 ألف برميل.

وصعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 252 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الثاني في أغسطس.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.4 بالمئة في الأسبوع إلى 90.5 بالمئة من الطاقة الإجمالية.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 225.1 مليون، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 900 ألف برميل في الأسبوع إلى 127.8 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 200 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 552 ألف برميل يوميا.