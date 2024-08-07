مكتب نتنياهو: لم نتلق أي رد من حماس

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أحمد جودة - القاهرة - أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل قدمت اقتراحا واضحا، وأرسلت الوفد المفاوض إلى القاهرة يوم السبت الماضي. وحتى الآن، لم تتلق أي رد من حماس.

جاء ذلك تعليقا على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الذي قال "نحن أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق".

وأوضحت مصادر مشاركة في المفاوضات: "ليس واضحًا سببت تفاؤل الولايات المتحدة".

وقالت المصادر ردا على تصريحات كيربي: "لا نستطيع فهم ما الذي يستند إليه الأمريكيون في تفاؤلهم. لم يصل أي رد من حماس حتى الآن".

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، بعد انتهاء "أيام الحداد في قطر، حاول الوسطاء عقد قمة للمحادثات، لكنها لم تتم. ولا تعرف إسرائيل ما الذي يحدث بين قطر وحماس"، وقالت مصادر إسرائيلية: "قد يكون ذلك لأن الأمريكيين يعملون مع القطريين، فهم يعرفون شيئا لا نعرفه".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن أقرب منا في أي وقت مضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"، داعيا الحركة الفلسطينية إلى الموافقة على الصفقة المطروحة على الطاولة.

وأضاف كيربي أن "كلا الجانبين بحاجة إلى القيام بالجزء الأخير المتبقي من العمل الذي سيؤدي إلى اتفاق". وحول الخوف من التصعيد تجاه إيران، قال: "تراقب الولايات المتحدة الأحداث عن كثب، وتشارك في نشاط دبلوماسي مكثف لمنع الصراع من التوسع".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية أن الاتصالات بين الوسطاء المصريين والقطريين مع إسرائيل في إطار مفاوضات التهدئة في قطاع غزة "توقفت تماما" بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

وبعد إعلان تعيين يحيى السنوار رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، أصبح ملف المفاوضات حول الهدنة الآن في يده، وعلى إسرائيل أن تتفاوض معه.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تعيين السنوار زعيما لحركة "حماس"، قائلا إنه كان دائما الشخص الرئيسي الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار.