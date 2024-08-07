العالم اليوم - إخطار لشركات الطيران المصرية لتجنب المجال الجوي الإيراني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:24 مساءً - وجهت مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات في الصباح الباكر غدا الخميس وسط توتر في المنطقة.

وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين اليوم الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 01:00 حتى 04:00 بتوقيت غرينتش.

وذكر الإخطار "على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة"، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة.

وطلبت السلطات الأردنية يوم الأحد من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة.

وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالين الجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضا إلى إسرائيل ولبنان، إذ يخشى كثيرون من احتمال اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وأغلقت دول في الشرق الأوسط، منها الأردن، مجالاتها الجوية في وقت سابق هذا العام وسط وقوع هجمات على الدول المجاورة.