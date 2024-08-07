نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يطالب أوكرانيا بتوضيح سير عملياتها في محور كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية طالبت كييف بتقديم تقرير كامل حول الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية في محور كورسك.

وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية: "لم يتغير شيء في سياستنا بخصوص دعم أو تشجيع الضربات أو الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، ضمن الحدود التي سمحنا لهم بها في الماضي باستخدام الأسلحة التي زودناهم بها، والتي تشمل توجيه الضربات إلى التهديدات المباشرة عبر الحدود".

وتابع: "آخر ما أود إضافته هو أننا كما تتوقعون، تواصلنا مع زملائنا الأوكرانيين لفهم أفضل لنوايا وخطط كييف."

وأردف: "سأمنح أوكرانيا الحق في تقديم تفاصيل حول عملياتها، فهذا هو الخيار الأنسب، لذا سأعيد توجيه البوصلة إلى القوات الأوكرانية ليوضحوا بأنفسهم ما يقومون به على محور كورسك، وسنركز على التأكد من أن لديهم كل ما يحتاجونه للدفاع عن أنفسهم".

وأفاد رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء بوقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية وتكبدها خسائر في عديدها بلغت 315 جنديا بينهم 100 قتيل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف حول الوضع في مقاطعة كورسك.