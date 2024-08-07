ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 39677
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و677 شهيداً، و91 ألفاً و645 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل على إثرها إلى المستشفيات 24 شهيداً و110 مصابين.
ولفتت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه بدخول العدوان الإسرائيلي، اليوم، يومه السادس بعد الثلاثمائة، غابت ملامح مدن القطاع، بعد أن سوتها آلة الحرب الإسرائيلية بالأرض، ولم يبق شيء سوى الأنقاض، وخيام النازحين واللاجئين، في أكبر عملية إبادة جماعية تشهدها الأراضي المحتلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 39677 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.